Вышла книга о дизайне интерьера, вдохновленная фильмами Уэса Андерсона

В издательстве Hachette Mobius вышла книга Джесси Аткинсон «Live Like Wes: Home Decor Inspired by Wes Anderson Movies» («Живи как Уэс: Домашний декор по мотивам фильмов Уэса Андерсона»). Об этом сообщает Variety.
В книге узнаваемый визуальный язык режиссера переходит в практичные идеи для дизайна интерьера. Читателям предлагается пошаговое руководство по воссозданию симметрии, цвета и ностальгии, характерной для фильмов Андерсона.
Каждая глава посвящена конкретной кинокартине — от кухни в духе «Бесподобного мистера Фокса» до спальни в стиле «Города астероидов». Помимо кадров из фильмов, в книге представлены фотографии из реальных домов 25 дизайнеров интерьеров.
Отдельное внимание уделяется стилю жизни: в каждой главе есть иллюстрированный мастер-класс по созданию предмета своими руками и план тематической вечеринки — от плейлиста и списка гостей до рецепта напитков.
В ноябре в лондонском Музее дизайна открылась масштабная выставка архивов Уэса Андерсона, которая продлится до 26 июля 2026 года. На ней представлено более 700 экспонатов: раскадровки, полароиды, эскизы, картины, блокноты, куклы, костюмы и другие предметы. Центральными элементами стали модель отеля «Гранд Будапешт», вендинговые автоматы из «Астероид-Сити», норковая шуба Fendi героини Гвинет Пэлтроу из «Семейки Тененбаум» и кукла мистера Фокса.