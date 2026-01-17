Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив

Французская актриса и певица Марина Влади передала любовную переписку с поэтом и актером Владимиром Высоцким в Росархив, попросив не публиковать письма при ее жизни. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.



«Есть определенные ограничения по документам, которые сам автор или наследник попросили пока не открывать. Вот в свое время Марина Влади передала документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого. Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним. Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю. Это так называемое право тайны личной жизни, privacy», — пояснил он.



Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Он был одним из самых известных бардов советской эпохи. Играл в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и других. Умер в 1980 году. Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади была женой Владимира Высоцкого в 1970-1980 годах.