Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней

Следственный комитет Беларуси опубликовал в соцсетях ролик с предложением «постучать» на своих бывших парней.
Сначала в видео появляется текст: «Что делать, если тебя бросил парень, но ты знаешь про его „темки“?». За ним следует кадр из мультфильма «Холодное сердце». «Стучи! Постучи», — говорит в этом отрывке снеговик Олаф.
Источник: @sledcomrb
Недавно стало известно, что Россия и Беларусь запустят ночные безостановочные поезда «Ласточка» между Москвой и Минском. Это решение не только сократит время в пути, но и поможет решить проблему нехватки билетов в предпраздничные периоды, отметил посол Беларуси в России Александр Рогожник