В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги

Фото: Siim Lukka/Unsplash

Сотрудники МЧС спасли косулю, которая попала на лед Волги в Балаковском районе Саратовской области и не могла вернуться на берег, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУМЧС.

«Животное, которое застряло на скользкой поверхности льда, обнаружили инспекторы ГИМС и спасатели в ходе совместного профилактического рейда по акватории Волги. Инспектор ГИМС Олег Филатов на руках эвакуировал животное со льда. На судне на воздушной подушке косулю довезли до берега, где потом благополучно выпустили», — рассказали в ведомстве.

Источник: МЧС

Недавно в Иркутской области произошел аналогичный случай. Животное поскользнулось на льду Байкала и растянулось на поверхности озера, но было спасено. 

