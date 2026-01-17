Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что роверы в будущем заменят курьеров, пишет «Москва 24».



По его словам, число роверов в Москве достигнет двух-трех тысяч в этом году. Сейчас их только 200.



«Они реально начнут заменять тех курьеров, которых мы видим на велосипедах. Это реальность, которая уже сегодня [происходит]», — сказал мэр во время общения с журналистами. Собянин также предположил, что в ближайшие 5 лет во всем мире начнется массовое внедрение беспилотного транспорта.



Недавно Минэкономики опубликовало проект постановления правительства, который узаконит присутствие роботов-доставщиков на улицах. В документе для них предлагаются лимиты скорости: общий — 25 километров в час, при движении по тротуарам — 10 километров в час, при пересечении проезжей части — 6 километров в час.