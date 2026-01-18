В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд

Всего же, по словам Машкова, в год 150-летия Союза театральных деятелей планируется провести около 2000 мероприятий во всех регионах России: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. «Для самой молодой аудитории мы задумали анимационный фильм о театре. И „Союзмультфильм“ оказывает нам в этом всестороннюю помощь. Он будет ярким и теплым. Концепция мультфильма уже готова, персонажи созданы. Сейчас идет интенсивный процесс работы с анимацией», — добавил лауреат премий «Ника», «Золотой орел» и «ТЭФИ».