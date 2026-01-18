Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов

Министерство просвещения с 1 сентября 2026 года планирует ввести оценки за поведение учащимся всех классов — с 1-го по 11-й. Об этом РИА «Новостям» сообщили в пресс-службе ведомства.

С сентября 2025 года эксперимент по выставлению оценок за поведение уже проходит в 89 школах Ленинградской, Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Чечни, Мордовии и ЛНР. Каждое учебное заведение выбрало один из трех вариантов оценки: зачет/незачет, трех- и пятибалльная шкала. В итоге будет выбрана одна модель оценивания, которая и будет введена в остальных школах РФ.

Введение в школах оценок за поведение Минпросвещения одобрило еще в 2024 году. С предложением вернуть в школы оценки за поведение выступил глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию ведомства. По его мнению, это может оказать положительное влияние на дисциплину среди учащихся.

Позже идею поддержал Владимир Путин. «Если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками», — сказал президент России на на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2024 года.

