Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать значимые поправки в правила воздушных перевозок. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Якубовского и приказ Минтранса.
По словам депутата, обновленные нормы направлены на повышение прозрачности и усиление защиты прав граждан при авиапутешествиях.
Впервые на законодательном уровне детально закрепляется обязанность авиакомпаний заранее и в полном объеме информировать пассажиров обо всех условиях перелета, а также о четком порядке изменения, возврата билета и отказа от перевозки, включая случаи болезни или иных уважительных обстоятельств.
Отдельный блок поправок касается поддержки семей с детьми. Теперь перевозчики обязаны бесплатно предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их взрослым соседние места в салоне самолета.
Кроме того, устраняется правовая неопределенность в ситуациях вынужденного отказа от перелета. Устанавливается конкретный критерий: пассажир получает право на возврат денежных средств, если рейс задержан более чем на 30 минут от времени, указанного в билете. Параллельно детально регламентируются обязанности авиакомпании по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением в случае длительных задержек.