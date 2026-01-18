«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии

17 января в Берлине прошла церемония вручения Европейской кинопремии. Главным триумфатором стала работа норвежского режиссера Йоакима Триера «Сентиментальная ценность».
Фильм, уже отмеченный Гран-при Каннского фестиваля, собрал все ключевые награды, включая призы за лучший фильм, режиссуру, сценарий, а также за мужскую (Стеллан Скарсгард) и женскую (Ренате Рейнсве) роли.
Метадрама о стареющем режиссере, пытающемся привлечь к своему финальному проекту дочь, теперь считается одним из главных фаворитов предстоящей премии «Оскар». Вторым по успешности проектом вечера стал экзистенциальный триллер испанца Оливера Лэкси «Сират», завоевавший пять технических наград, включая приз за звуковой дизайн.
Полный список наград
- Лучший фильм: «Сентиментальная ценность»
- Лучший документальный фильм: «Фиуме или смерть!»
- Лучший анимационный фильм: «Арко»
- Лучший режиссер: Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
- Лучшая актриса: Ренате Рейнсве («Сентиментальная ценность»)
- Лучший актер: Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
- Лучший сценарист: Эскиль Фогт и Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
- Приз молодежного жюри: «Братья и сестры»
- Лучший кастинг-директор: Надя Асими, Луис Бертоло и Мария Родриго («Сират»)
- Лучший оператор: Мауро Эрсе («Сират»)
- Лучший композитор: Ханя Рани («Сентиментальная ценность»)
- Лучший художник по костюмам: Сабрина Кремер («Звук падения»)
- Лучший монтажер: Кристобаль Фернандес («Сират»)
- Лучший художник по гриму и прическам: Торстен Витте («Бугония»)
- Лучший художник-постановщик: Лайя Атека («Сират»)
- Лучший звукорежиссер: Лайя Касановас, Аманда Вильявьеха и Ясмина Прадерас («Сират»)
- Лучший короткометражный фильм: «Город поэтов»
- Награда за вклад в мировой кинематограф: Аличе Рорвахер
- Награда за жизненные достижения: Лив Ульман