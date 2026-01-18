В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов

В крещенскую ночь с 18 на 19 января работа 35 маршрутов наземного транспорта будет продлена до трех часов ночи. В обычном режиме также будут работать 18 ночных маршрутов, сообщает Дептранс.
© Дептранс
Ранее стало известно, что купели в столице оборудуют на 41 площадке, качество воды в которых соответствует всем гигиеническим нормативам. Места для купания будут открыты с 18.00 18 января до 18.00 19 января. Во всех оборудованных точках будут дежурить врачи и спасатели.
Специалисты напоминают: допускаться к окунанию должны только люди, уверенные в своих силах и состоянии здоровья. Во всех официальных точках будет обеспечен контроль за соблюдением правил безопасности.