Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт

Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года
Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Джейсон Момоа, Шейлин Вудли и Элайджа Вуд снялись в шоу «Дорожная карта к счастью»
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года
Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году
В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»
Диабетики и гипертоники в России смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем
Хейден Кристенсен признался, что прихватил со съемок «Звездных войн» парик Энакина
Экс-президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди призналась, что немного сожалеет о спин-оффе про Хана Соло
Вышла книга о дизайне интерьера, вдохновленная фильмами Уэса Андерсона
В бесплатной версии ChatGPT появится реклама
Климатолог: за полвека температура в России выросла на 2,5 градуса
Джейсон Момоа: съемки сиквела «Minecraft в кино» начнутся в апреле
Снуп Догг сыграет главную роль в хорроре Илая Рота «Don’t Go in That House, Bitch!»

Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт

Фото: Amazon

Софи Тернер рассказала, что интенсивные тренировки при подготовке к роли Лары Крофт в предстоящем сериале «Расхитительница гробниц» помогли выявить у нее хроническую проблему со спиной.

С февраля прошлого года Тернер и ее команда занимались по восемь часов в день, пять дней в неделю. «В процессе я поняла, что у меня перманентные проблемы со спиной, которые проявились во время подготовки», — рассказала актриса в шоу Джулии Каннингем.

При этом она отметила, что для нее, никогда ранее серьезно не занимавшейся спортом, сам процесс набора мышечной массы оказался неожиданно сложным. «Ушли месяцы, чтобы прийти в нужную форму», — добавила Тернер.

Сериал, созданный Фиби Уоллер-Бридж, обещает быть похожим по духу оригинальных игр серии, где Лара Крофт сражается не только с людьми, но и с мифологическими существами. Внешний вид героини, как показали первые кадры, отсылает к классическому образу из ранних частей франшизы: короткие шорты, топ, кожаный рюкзак, пистолеты и фирменные красные очки.

Сюжет сериала пока держится в секрете, но известно, что в нем появится новый персонаж в исполнении Сигурни Уивер. Она сыграет таинственную Эвелин Уоллис, которая захочет использовать таланты Лары в своих целях.

Также ожидается появление классических героев игр: дворецкого Уинстона (Билл Петерсон), дяди Атласа ДеМорнея (Джейсон Айзекс) и технического гения Зипа (Мартин Бобб-Семпл). Софи Тернер станет третьей актрисой, воплотившей Лару Крофт на экране после Анджелины Джоли и Алисии Викандер.

Расскажите друзьям