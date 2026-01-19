В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии

В Москве появились онлайн-консультации врачей государственных ветклиник, пишет ТАСС.



Услуга доступна на сайте mos.ru. Во время записи заранее можно описать причину обращения, прикрепить фото питомца или результаты анализов. Продолжительность консультации — до 20 минут. Результаты приема сохранятся в электронной амбулаторной карте на странице сервиса «Мой питомец».



«Теперь москвичи смогут оперативно получить онлайн-консультацию специалистов государственных ветеринарных клиник по аудио- или видеосвязи. Новый онлайн-формат взаимодействия с врачом избавит владельцев домашних животных от необходимости тратить время на дорогу в клинику», — рассказала заместительница мэра Анастасия Ракова.



Недавно абиссинец из России стал лучшим котом 2025 года по версии Всемирной федерации кошек (WCF). Его кличка — Дарлен Флер Далмор Блэк.