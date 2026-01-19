Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год

На момент 1 января 2026 года в России работало 226,4 тыс. пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Это на 44,7% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Карты».



В предыдущем году прирост составлял только 25,9%. В Wildberries говорят, что совокупное количество ПВЗ компании за год возросло на 43%, до 94 тыс. В Ozon зафиксировали их рост почти в два раза за год, до 41 тыс. объектов. Рост количества ПВЗ обеспечивают прежде всего небольшие города и населенные пункты, а не города-миллионники.



Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что крупнейшие российские маркетплейсы сейчас активно увеличивают количество ПВЗ за счет развития франчайзинга и открытия пунктов на базе отделений «Почты России». В «Infoline-Аналитике» прогнозируют замедление роста числа открытий их пунктов в 2026 году.