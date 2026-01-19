В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии
В России разработали способ диагностики депрессии по голосу
Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky
Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год
Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс
Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип
Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года
Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Джейсон Момоа, Шейлин Вудли и Элайджа Вуд снялись в шоу «Дорожная карта к счастью»
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды… в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров

Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году

Фото: John McArthur/Unsplash

Большинство самых турбулентных авиамаршрутов в мире в 2025 году были зафиксированы в Азии и Южной Америке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Turbli.

Лидером рейтинга стал перелет между Мендосой в Аргентине и Сантьяго в Чили, который проходит над горной поверхностью Анд. На втором месте — перелет из Синина в Иньчуань в Китае, на третьем — маршрут Чэнду — Синин.

В топ-5 также вошли полеты между аргентинской Кордовой, боливийской Санта-Крус-де-ла-Сьерра и Сантьяго в Чили. За ними следуют маршруты Чэнду — Ланьчжоу в Китае, Мендоса — Сальта в Аргентине, Чэнду — Иньчуань, Синин — Лхаса (Тибетский автономный округ). Замыкает первую десятку маршрут внутри США между Денвером в штате Колорадо и Джексоном в штате Вайоминг.

Среди европейских авиамаршрутов турбулентность ниже. Самым неспокойным в регионе стало путешествие между Ниццей и Женевой. На втором месте — рейсы между Ниццей и Марселем, замыкает тройку Ницца — Базель. В европейский топ-5 также попали перелеты Милан — Лион, Ницца — Цюрих. В первой десятке, кроме того, Милан — Цюрих, Женева — Венеция, Берген — Осло, Ницца — Лион и Берген — Тронхейм.

Расскажите друзьям