Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky

Фото: Игорь Клепнев

Российский фотограф Игорь Клепнев cнял рэпера A$AP Rocky.  

Черно-белые кадры продолжают авторскую линию фотографа. Cовсем недавно у A$AP Rocky вышел новый альбом «Don’t Be Dumb».

1/5
© Игорь Клепнев
2/5
© Игорь Клепнев
3/5
© Игорь Клепнев
4/5
© Игорь Клепнев
5/5
© Игорь Клепнев

Игорь Клепнев — фотограф и художник из Владикавказа. Он известен как автор обложек альбомов Хаски, Скриптонита, Big Baby Tape, Shortparis и других музыкантов.

Клепнев также снял клипы «Ай» и «Поэма о родине» Хаски, «Патрон», «Silhouette» и «Brooklyn» дуэта Miyagi & Andy Panda, «Outro» и «Спи, человек» проекта Масло Черного Тмина. Из зарубежных музыкантов он работал с Flying Lotus, Earl Sweatshirt, Vince Staples и ho99o9.

