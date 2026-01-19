Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky

Российский фотограф Игорь Клепнев cнял рэпера A$AP Rocky.
Черно-белые кадры продолжают авторскую линию фотографа. Cовсем недавно у A$AP Rocky вышел новый альбом «Don’t Be Dumb».
© Игорь Клепнев
© Игорь Клепнев
© Игорь Клепнев
© Игорь Клепнев
© Игорь Клепнев
Игорь Клепнев — фотограф и художник из Владикавказа. Он известен как автор обложек альбомов Хаски, Скриптонита, Big Baby Tape, Shortparis и других музыкантов.
Клепнев также снял клипы «Ай» и «Поэма о родине» Хаски, «Патрон», «Silhouette» и «Brooklyn» дуэта Miyagi & Andy Panda, «Outro» и «Спи, человек» проекта Масло Черного Тмина. Из зарубежных музыкантов он работал с Flying Lotus, Earl Sweatshirt, Vince Staples и ho99o9.