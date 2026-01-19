В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени

В «Яндекс Картах» появилась функция геошеринга в реальном времени, рассказали в пресс-службе сервиса.



Она доступна в приложении на iOS и Android. «Это полезно, если друзьям и близким важно знать, где прямо сейчас находится пользователь, или чтобы не потерять друг друга в незнакомом месте. До точки, в которой находится человек, можно сразу построить маршрут», — объяснили в компании.



Пользователи сами могут выбирать, на какой срок делиться местоположением. Например, на пятнадцать минут или восемь часов. Закончить трансляцию можно в любой момент.



«Сценарий, когда можно делиться своим местоположением, уже знаком рынку. В „Картах“ мы сделали его максимально простым и интуитивно понятным. В нем нет лишних элементов, не нужно скачивать отдельное приложение или переключаться в другой режим — все работает в основном интерфейсе. Мы уверены, что функция поможет пользователям проще находить друг друга на уже знакомой карте и в городе», — рассказал Антон Лямин, руководитель команды поиска и выбора мест в «Яндекс Картах».

