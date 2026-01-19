В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени
Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения
«Аэрофлот» выплатил сотрудникам почти миллиард рублей из‑за нарушения трудовых норм
Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии
В России разработали способ диагностики депрессии по голосу
Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky
Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год
Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс
Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип
Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года

Netflix показал трейлер документального сериала о Take That

Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала о британской поп-группе Take That. Он выйдет на стриминговом сервисе 27 января.

Проект расскажет о закулисной жизни одного из самых успешных коллективов 1990-х. Шоу представит историю участников бойз-бенда их собственными глазами. В сериале будет три эпизода.

Видео: Netflix/YouTube

В основу документальной ленты войдут ранее не публиковавшиеся кадры, интервью и архивные материалы. Их представят в сопровождении современных комментариев музыкантов.

Группа Take That была основана в 1990 году, распалась в 1996-м и воссоединилась в 2005-м. За свою историю коллектив выпустил 9 альбомов. 12 их синглов занимали первое место в британском чарте. В 2017 году Take That отыграли масштабный тур по Австралии, Новой Зеландии, ОАЭ и Израилю.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix