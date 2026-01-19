В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Умер Валентино Гаравани, основатель дома моды Valentino

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Гаравани было 93 года. Он скончался в своей резиденции в Риме в окружении семьи. Прощание с дизайнером состоится 21 и 22 января, похороны запланированы на 23 января.

Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в Ломбардии. Еще в детстве он увлекся рисованием, а позднее — модой и танцем. После учебы в Милане и Париже, в 1960 году, Валентино основал собственный модный дом.

К тому моменту он уже успел поработать с Кристобалем Баленсиагой и Ги Ларошем. Собственное ателье Гаравани открыл по образцу лучших парижских домов моды — и оно быстро стало популярным.

Клиентами дома Valentino были самые модные женщины тех лет: Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди и британская принцесса Маргарет. Кеннеди, в частности, вышла замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса в кружевном миниплатье от Valentino.

В 1998 году Гаравани продал свою компанию итальянскому конгломерату HdP, но продолжил работать в ней в качестве модельера. Свою заключительную в карьере коллекцию дизайнер представил в сентябре 2007 года.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

