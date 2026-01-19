В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных
«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени
Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения
«Аэрофлот» выплатил сотрудникам почти миллиард рублей из‑за нарушения трудовых норм
Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии
В России разработали способ диагностики депрессии по голосу
Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky
Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год
Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс
Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип
Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта

В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман

Фото: Miramax Films

В России в повторный кинопрокат выпустят хоррор «Другие» с Николь Кидман, вышедший в 2001 году. Об этом сообщила кинокомпания «Пионер».

На экранах картина появится с 12 февраля. Зрителей ожидает новая отреставрированная в формате 4K версия ленты Алехандро Аменабары.

Видео: Кинокомпания «Пионер»/YouTube

Фильм расскажет о женщине по имени Грейс и ее детях, живущих в мрачном и всегда находящемся в полумраке особняке на острове Джерси. В этом доме происходят странные события, и однажды привычная изоляция семьи прерывается.

«Созданный на стыке мистики, драмы и психологического триллера, „Другие“ стали одной из ключевых картин начала 2000-х — редким примером „твист-хоррора“, где напряжение строится на тишине и недосказанности», — отметили в «Пионере».

Ленту можно будет посмотреть в двух версиях: на языке оригинала с русскими субтитрами и в дубляже. Специальные предпоказы в рамках проекта «Каро.Арт» пройдут 23 января.

Расскажите друзьям