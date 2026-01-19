В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман

В России в повторный кинопрокат выпустят хоррор «Другие» с Николь Кидман, вышедший в 2001 году. Об этом сообщила кинокомпания «Пионер».
На экранах картина появится с 12 февраля. Зрителей ожидает новая отреставрированная в формате 4K версия ленты Алехандро Аменабары.
Фильм расскажет о женщине по имени Грейс и ее детях, живущих в мрачном и всегда находящемся в полумраке особняке на острове Джерси. В этом доме происходят странные события, и однажды привычная изоляция семьи прерывается.
«Созданный на стыке мистики, драмы и психологического триллера, „Другие“ стали одной из ключевых картин начала 2000-х — редким примером „твист-хоррора“, где напряжение строится на тишине и недосказанности», — отметили в «Пионере».
Ленту можно будет посмотреть в двух версиях: на языке оригинала с русскими субтитрами и в дубляже. Специальные предпоказы в рамках проекта «Каро.Арт» пройдут 23 января.