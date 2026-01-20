Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет

В соцсетях «СБПЧ» появился клип на песню «Вечный взрыв», вышедшую в 2015 году. Участники группы называют ролик их «самым секретным и самым долгоиграющим проектом» ― его съемки заняли десять лет.
Главный герой видео ― режиссер и хореограф Олег Глушков. Специально для клипа он придумал танец и заполучил костюм-тройку, сшитый на заказ. В течение десяти лет Глушков путешествовал по миру, исполняя свой танец в костюме в самых разных локациях, от городских улиц и театральных подмостков до полей и гор, ― пока однажды съемки не пришлось прервать.
«Мир старел, костюм изнашивался. А Олег продолжал танцевать. Мы не представляли, когда и как мы перестанем снимать эти танцы. Съемки остановились самым естественным способом: Олег потерял костюм. Клип закончен, но „Вечный взрыв“ продолжается», ― отметили в «СБПЧ».
Съемки проходили в Сиднее, Сен-Мало, Ставангере, Лос-Анджелесе, на Пангане, в Ницце, Париже, Нью-Йорке, Реже, Монте-Карло, Осло и Авиньоне. Монтажом видео занималась Ника Фариш.
Песня «Вечный взрыв» вышла в 2015 году на пластинке «СБПЧ» «Здесь и всегда». Последний на данный момент альбом группы ― «Животные пьют из луж» ― увидел свет в октябре 2024 года. «Афиша Daily» включила его в список главных релизов месяца.
Весной группа «СБПЧ» отправится в свой первый тур по Северной Америке. С 18 по 26 апреля она выступит в Нью-Йорке, Торонто, Майами, Сан-Франциско, Сиэтле и Лос-Анджелесе. Музыканты обещают исполнить на этих концертах и песню «Вечный взрыв».