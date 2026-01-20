Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Работа над «Суперсемейкой 3» начнется в марте
СБПЧ выпустило клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных
У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве
«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман
В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени
Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения
«Аэрофлот» выплатил сотрудникам почти миллиард рублей из‑за нарушения трудовых норм
Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии
В России разработали способ диагностики депрессии по голосу
Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky
Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год
Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями

Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат

Фото: Magnet Releasing

Кинокомпания «Самокат» выпустит в повторный прокат в России «Убойные каникулы» ― комедийный хоррор Илая Крейга. Старт проката намечен на 26 февраля, следует из данных на портале «Бюллетень кинопрокатчика».

В центре сюжета ― студенты, которые отправляются отдохнуть за город. Они желают хорошо провести время, но страшилка, рассказанная одним из парней в компании, заставляет всех не на шутку перепугаться. По стечению обстоятельств герои сталкиваются с двумя деревенскими парнями Такером и Дейлом, которых они ошибочно принимают за маньяков. 

Премьера фильма прошла в январе 2010 года на кинофестивале «Санденс», а в 2011-м картина вышла в прокат. «Убойные каникулы» собрали 5,2 млн долларов при бюджете в 5 млн. 

Комедийный ужастик получил в основном положительные отзывы. На Rotten Tomatoes у него 86% свежести от критиков и 85% ― от зрителей. На Metacritic ― 65 баллов из 100 на основе 23 профессиональных рецензий и 7,9 из 10 ― на основе пользовательских оценок.   

