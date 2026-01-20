Ученые засняли, как дышат растения
«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books

Фото: t.me/sodapress

«Эксмо» сообщило о запуске нового молодежного издательства Soda Press. Оно будет работать с аудиторией 12–18 и 18–35 лет, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе «Эксмо». Портфель Soda Press составит апмаркет-фикшн и «широкий выбор жанров» — от жизненных драм до антиутопий и фэнтези.

«В отличие от других молодежных брендов, фокус которых скорее на романтику и развлечения, новый бренд соединяет силу художественного переживания с практической пользой, помогая читателям найти себя и жизненные опоры», — отметили в пресс-службе.

13 января издательство Popcorn Books, которое работало с 2018 года и специализировалось на выпуске молодежной литературы (young adult), сообщило о закрытии. Его телеграм-канал переименовали в Soda Press. «Члены команды, заинтересованные в работе с новым брендом, продолжат участие в проекте», — сообщили «Афише Daily» в пресс-службе «Эксмо».

«Soda Press — издательство, которое публикует честные истории о том, что происходит вокруг и внутри нас. Перемены в жизни, принятие горя, поиск себя, ментальные особенности и уязвимость: мы создаем пространство для диалога, показываем разный человеческий опыт и не боимся непростых тем», — говорится в анонсе нового издательства в телеграм-канале. В январе под новым брендом в продаже появятся книги «Я умру маленькой дурой?» Ксении Наймушиной, «Диагноз на двоих» Мариссы Эллер, а также «Одиннадцать домов» Колин Оукс. 

© t.me/sodapress
