Ученые засняли, как дышат растения

Для использования инструмента фрагменты листа помещают в небольшую камеру с контролируемым климатом, подключенную к системе газообмена. Исследователи могут менять условия внутри камеры и смотреть, как устьица реагируют на изменения температуры, доступности воды и других параметров. Микроскоп наблюдает за процессом, а инструменты машинного обучения распознают устьица на изображениях микроскопа.