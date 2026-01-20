Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»

MGM+ выпустил новый трейлер мини-сериала «Исчезнувший», главные роли в котором исполнили Кейли Куоко и Сэм Клафлин. Премьера состоится 1 февраля.
По сюжету Элис и ее возлюбленный Том отправляются в романтическое путешествие в Марсель и героиня признается, что хотела бы построить совместную жизнь с бойфрендом. Но парень внезапно пропадает прямо во время поездки на поезде.
Девушка, как указывает синопсис шоу, оказывается втянутой в паутину интриг и опасностей. Она раскрывает шокирующие секреты о мужчине, которого, как ей казалось, она знала.
В актерский состав также вошли Карен Виар, Маттиас Швайгхефер, Симон Абкарян и Дар Зузовски. Всего в шоу будет четыре эпизода.
«„Vanished“ — это захватывающая история, в которой переплетаются любовь и предательство на фоне завораживающих европейских пейзажей», — сообщается в описании проекта.
Авторами шоу выступили Дэвид Хилтон и Престон Томпсон. Режиссером стал Барнаби Томпсон. Среди исполнительных продюсеров — Куоко, Томпсоны, Джеймс Клейтон, Дэвид Коссе, Стюарт Форд и другие.