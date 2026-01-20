Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат

«В представленных сферах рост средних зарплатных предложений по итогам 2025 года сопровождается расширением найма: работодатели одновременно повышают ставки и увеличивают число открытых позиций. Это значит, что речь идет не о случайной динамике, а об устойчивом спросе на специалистов и стремлении привлекать наиболее подготовленные и сильные кадры. По нашим данным, количество вакансий в сфере искусства и развлечений за год увеличилось на 54%, в гостиничном бизнесе и туризме — на 99%, в сфере общественного питания — на 56%», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.