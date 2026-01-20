В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир

В столице Шри-Ланки, Коломбо, состоялась презентация пурпурного звездчатого сапфира весом 3563 карата. По утверждению владельцев и экспертов, это крупнейший из когда-либо задокументированных сапфиров такого типа в мире.
Камень получил название «Звезда чистой земли» (Star of Pure Land). По словам консультанта-геммолога Ашана Амарасингхе, он обладает редчайшими характеристиками: «Он демонстрирует идеально четкий астеризм — эффект звезды с шестью лучами, — что выделяет его среди всех известных камней».
Представитель анонимной группы владельцев под названием Star of Pure Land Team рассказал, что сапфир был обнаружен в 2023 году в районе города Ратнапура, исторического центра добычи драгоценных камней в Шри-Ланке.
Изначально камень купили в составе партии других минералов, и лишь спустя два года после тщательной экспертизы в двух независимых лабораториях была подтверждена его исключительная природа и ценность.
Международные специалисты уже оценили сапфир в 300–400 млн долларов США. Стоимость обусловлена не только гигантским размером, но и превосходным качеством, характерным для шри-ланкийских сапфиров: чистым пурпурным оттенком, прозрачностью и интенсивным сиянием.