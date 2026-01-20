Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых

В серии полевых испытаний корова показала, что не только умеет поднимать щетку, но и пользоваться ей в зависимости от задачи. Чтобы чесать грубую кожу на спине, Вероника предпочитала сторону с щетиной. Но если зуд появлялся на более чувствительных участках нижней части тела — например, на вымени или животе, — она переключалась на гладкую сторону и чесалась более деликатно.