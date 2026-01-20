Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков

«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»
4 из 5 работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
Viktor&Rolf создали коллекционную куклу-Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»
ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы
В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы
Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей
«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации
«Иллюзия обмана-3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир
Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»
Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись
Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат
Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»
Ученые засняли, как дышат растения
Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники
«Кион»: «Малхолланд-драйв» — самый обсуждаемый россиянами в соцсетях фильм Дэвида Линча
Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте
Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»

Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков

Фото: MozzBlox

Бруно Марс выступил в Roblox в игре Steal a Brainrot, запущенной в мае 2025 года. С того момента она набрала аудиторию более чем 25 млн одновременных игроков.

Концерт Бруно Марса стал для проекта знаковым событием. Его посетили более 12,7 млн пользователей. В течение семи минут артист исполнял свой новый сингл «I Just Might» из предстоящего альбома «The Romantic», а также хит «Locked Out of Heaven».

Особенностью шоу стала интерактивность. Игроки могли собирать эксклюзивные внутриигровые предметы, навеянные стилем певца.

Выступление в Roblox стало первым промособытием для нового альбома Марса. Релиз пластинки запланирован на 27 февраля. Вслед за тем артист отправится в мировой тур.

В его планах — выступить на стадионах Северной Америки, Европы и Великобритании. Европейская часть тура стартует в июне с двух шоу в Париже. После этого Марс выступит в Берлине, Амстердаме, Мадриде, Милане, Лондоне. 

