Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей

Креативный директор сети кинотеатров Picturehouse Cinemas Клэр Биннс, удостоенная премии BAFTA за вклад в британское кино, высказалась о проблеме чрезмерной продолжительности современных блокбастеров.
По ее мнению, сокращение хронометража сделало бы фильмы более привлекательными для аудитории. «Я часто говорю продюсерам: „Напомните режиссеру, что фильм создается для зрителей, а не для самих режиссеров“.
Конечно, есть исключения, но, глядя на многие картины, я думаю: „Отсюда можно смело вырезать 20 минут“. Нет никакой необходимости делать фильмы такими длинными», — сказала она.
В качестве примеров она привела несколько громких проектов 2025 года. Среди них — «Аватар: Пламя и пепел» (3 часа 15 минут), «Марти Великолепный» (2 часа 29 минут), «F1» (2 часа 35 минут) и «Битва за битвой» (2 часа 41 минута).
С учетом рекламы и трейлеров сеанс каждого из них приближается к трем часам, что, по словам Биннс, снижает доступность фильмов для зрителей.
«Длинный хронометраж означает, что в расписании можно поставить только один вечерний показ. Это должно стать сигналом для режиссеров: если они хотят, чтобы их фильмы шли в кинотеатрах, люди должны четко понимать, на что они тратят свое время, и чувствовать себя комфортно», — добавила она.
Несмотря на критику, Биннс отметила позитивные изменения в индустрии. По ее словам, кинотеатры сегодня находятся в гораздо лучшем положении, чем два года назад, а их отношения со стриминговыми платформами трансформировались из конкурентных в партнерские.