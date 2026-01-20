Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей

Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков
Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»
4 из 5 работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
Viktor&Rolf создали коллекционную куклу-Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»
ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы
В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы
«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации
«Иллюзия обмана-3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир
Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»
Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись
Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат
Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»
Ученые засняли, как дышат растения
«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники
«Кион»: «Малхолланд-драйв» — самый обсуждаемый россиянами в соцсетях фильм Дэвида Линча
Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте
Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»

Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей

Фото: Warner Bros.

Креативный директор сети кинотеатров Picturehouse Cinemas Клэр Биннс, удостоенная премии BAFTA за вклад в британское кино, высказалась о проблеме чрезмерной продолжительности современных блокбастеров.

По ее мнению, сокращение хронометража сделало бы фильмы более привлекательными для аудитории. «Я часто говорю продюсерам: „Напомните режиссеру, что фильм создается для зрителей, а не для самих режиссеров“.

Конечно, есть исключения, но, глядя на многие картины, я думаю: „Отсюда можно смело вырезать 20 минут“. Нет никакой необходимости делать фильмы такими длинными», — сказала она.

В качестве примеров она привела несколько громких проектов 2025 года. Среди них — «Аватар: Пламя и пепел» (3 часа 15 минут), «Марти Великолепный» (2 часа 29 минут), «F1» (2 часа 35 минут) и «Битва за битвой» (2 часа 41 минута).

С учетом рекламы и трейлеров сеанс каждого из них приближается к трем часам, что, по словам Биннс, снижает доступность фильмов для зрителей.

«Длинный хронометраж означает, что в расписании можно поставить только один вечерний показ. Это должно стать сигналом для режиссеров: если они хотят, чтобы их фильмы шли в кинотеатрах, люди должны четко понимать, на что они тратят свое время, и чувствовать себя комфортно», — добавила она.

Несмотря на критику, Биннс отметила позитивные изменения в индустрии. По ее словам, кинотеатры сегодня находятся в гораздо лучшем положении, чем два года назад, а их отношения со стриминговыми платформами трансформировались из конкурентных в партнерские.

