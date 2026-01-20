Viktor&Rolf создали коллекционную куклу-Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»

Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков
Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»
4 из 5 работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы
В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы
Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей
«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации
«Иллюзия обмана-3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир
Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»
Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись
Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат
Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»
Ученые засняли, как дышат растения
«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники
«Кион»: «Малхолланд-драйв» — самый обсуждаемый россиянами в соцсетях фильм Дэвида Линча
Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте
Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»

Viktor&Rolf создали коллекционную куклу-Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»

Фото: Mattel

Дом моды Viktor & Rolf совместно с Disney и Mattel выпустил лимитированную куклу-Золушку. Презентация коллекционной игрушки состоится 21 января в парижском Музее декоративных искусств. Об этом сообщает Women’s Wear Daily.

Дизайн платья куклы вдохновлен коллекцией Viktor & Rolf весна — лето 2019 года. Голубое платье из тюля украшает надпись «I came, I saw, I left early» («Я пришла, увидела, ушла рано»). В комплект также входят телефон на ремешке и прозрачные хрустальные туфельки. Стоимость куклы составит 125 долларов.

1/5
© Mattel
2/5
© Mattel
3/5
© Mattel
4/5
© Mattel
5/5
© Mattel

«Нас давно завораживают куклы. Еще в детстве они служили для нас импровизированными моделями на подиуме и позволяли нам мечтать и проецировать наши фэшн-фантазии в мир. Это сказочное чувство чуда так и не покинуло нас до конца», — поделились дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снурен.

Релиз приурочен к 75-летию мультфильма Disney «Золушка». Дополнительно 24 марта на стриминговом сервисе Hulu выйдет 30-минутный документальный фильм «Disney Princess: Create Your World — Mattel and Viktor & Rolf», посвященный коллаборации.

Расскажите друзьям