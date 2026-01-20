Viktor&Rolf создали коллекционную куклу-Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»

Дом моды Viktor & Rolf совместно с Disney и Mattel выпустил лимитированную куклу-Золушку. Презентация коллекционной игрушки состоится 21 января в парижском Музее декоративных искусств. Об этом сообщает Women’s Wear Daily.
Дизайн платья куклы вдохновлен коллекцией Viktor & Rolf весна — лето 2019 года. Голубое платье из тюля украшает надпись «I came, I saw, I left early» («Я пришла, увидела, ушла рано»). В комплект также входят телефон на ремешке и прозрачные хрустальные туфельки. Стоимость куклы составит 125 долларов.
«Нас давно завораживают куклы. Еще в детстве они служили для нас импровизированными моделями на подиуме и позволяли нам мечтать и проецировать наши фэшн-фантазии в мир. Это сказочное чувство чуда так и не покинуло нас до конца», — поделились дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снурен.
Релиз приурочен к 75-летию мультфильма Disney «Золушка». Дополнительно 24 марта на стриминговом сервисе Hulu выйдет 30-минутный документальный фильм «Disney Princess: Create Your World — Mattel and Viktor & Rolf», посвященный коллаборации.