A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»

Рэпер A$AP Rocky объявил о масштабном мировом туре «Don’t Be Dumb World Tour», который станет первым за последние восемь лет.
Турне стартует 27 мая в Чикаго и охватит более 40 городов Северной Америки и Европы, завершившись 30 сентября в Париже. Тур начнется с масштабного североамериканского этапа.
В августе тур переместится в Европу, где охватит более 15 городов, включая Лондон, Амстердам, Берлин и Милан. Продажа билетов на все даты откроется 27 января.
Кроме того, для поклонников подготовят специальные ВИП-пакеты, включающие премиальные билеты, эксклюзивный мерч, доступ за кулисы и вход в закрытый лаунж до начала шоу.
Анонс тура последовал сразу после релиза нового студийного альбома A$AP Rocky, «Don’t Be Dumb», вышедшего 13 января. Это первая полноформатная работа артиста с 2018 года, что делает предстоящие концерты особенно ожидаемыми.
«Don’t Be Dumb World Tour» станет первым полноценным мировым турне A$AP Rocky после долгого перерыва, связанного с работой над новым материалом и изменениями в личной жизни артиста. Ожидается, что в сет-лист войдут как новые треки с альбома-возвращения, так и классические хиты.