В Босфорском проливе нашли неопознанное тело мужчины в костюме для плавания. Предположительно, это может быть российский пловец Николай Свечников, который пропал 5 месяцев назад, сообщает турецкое агентство IHA со ссылкой на источник.
Для установления личности потребуется ДНК-экспертиза. По данным РБК, жена Николая уже отправилась на опознание.
Николай Свечников пропал 24 августа во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. Его исчезновение заметили, когда родственники не смогли связаться с пловцом после завершения мероприятия. Другие участники заплыва видели Свечникова в последний раз посреди Босфора. Морская служба заявила, что последний сигнал от Николая был зафиксирован на берегу, а потом он пропал.
После инцидента подразделения береговой охраны начали поиски, но не обнаружили никаких вещей, принадлежащих пловцу. В поисках спортсмена были задействованы более 500 человек, а также вертолеты, лодки и подводные батискафы.
Заплыв через Босфор — ежегодное международное соревнование по плаванию. Его с 1989 года проводит Олимпийский комитет Турции. Участники переплывают Босфорский пролив из Европы в Азию или наоборот.