Французский журнал Vogue спрогнозировал, что в 2026 году популярность наберет новый стиль — regencycore. По мнению издания, модники всего мира полюбят одежду в духе XIX века, а точнее эпохи регентства.
На распространение эстетики, как считают редакторы издания, повлияет возвращение сериала «Бриджертоны». 29 января на Netflix появится первая часть четвертого сезона шоу о британских аристократах, 26 февраля выйдет вторая.
Телепроект влияет на число запросов на одежду в духе первой половины XIX века. Regencycore уже начал захватывать тикток, чему способствовало также восхищение писательницей Джейн Остин и ее романами.
Герои Остин, как и персонажи «Бриджертонов», носили одежду с силуэтами в стиле ампир, квадратные вырезы и пышные рукава, длинные оперные перчатки, аксессуары из бархата, жемчуг и перья. Их образы были подчеркнуто женственными и романтичными. Эта эстетика заметно повлияла на современных дизайнеров.
В весенне-летнем сезоне 2026 года платья, переосмысляющие моду эпохи регентства, появились у Louis Vuitton, Dior и Saint Laurent. Acne Studios представил в коллекции кружевной корсет в сочетании с юбкой и длинными прозрачными перчатками. Перчатки выше локтя также можно было увидеть на показах Prada и Balenciaga.
По мнению авторов Vogue, в повседневной жизни интерес к нарядам XIX века выльется в популярность платьев с завышенной талией и в стиле беби-долл, корсетов в сочетании с джинсами, топов с квадратным вырезом, атласных туфель Мэри Джейн и балеток, а также расшитых бисером повязок на голову.