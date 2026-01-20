Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года

Анимационная студия Laika, известная по мультфильму «Коралина в стране кошмаров», объявила дату выхода своей новой работы «Дикий лес». Об этом сообщает Variety.
Фильм, основанный на одноименной книжной серии Колина Мелоя, выйдет в широкий прокат в США 23 октября 2026 года. Будет ли релиз в России, пока неизвестно.
«Дикий лес» — самый масштабный проект Laika на сегодняшний день. Режиссер Трэвис Найт, возглавляющий студию, назвал его «любовным письмом Портленду» (городу, где базируется Laika) и подчеркнул, что картина создавалась как противопоставление современным подходам в кино.
«Это фильм, сделанный вручную, с огромной заботой, но при этом смелый, живой и опасный. Мы создавали его для большого экрана, чтобы зрители могли вместе переживать волшебство», — отметил Найт.
Сюжет рассказывает историю семиклассницы Прю МакКил, обычная жизнь которой заканчивается, когда ее младшего брата похищают вороны. Он попадает в запретный лес на окраине города, в котором находится скрытый мир, известный как Дикий лес.
Прю отправляется туда вместе с придурковатым одноклассником Кертисом. С ним она сталкивается с опасностями, магией, говорящими животными и удивительно сложными политическими интригами.
Работа над экранизацией «Дикого леса» началась еще в 2011 году, вскоре после выхода романа. Однако официально проект был подтвержден только в сентябре 2021 года, когда компания Laika объявила, что Найт будет режиссером.