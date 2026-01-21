Миллионеры и миллиардеры просят мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых людей

Около 400 миллионеров и миллиардеров из 24 стран мира обратились к мировым лидерам с просьбой увеличить налоги для сверхбогатых людей. Такое требование содержится в открытом письме, которое адресовано участникам Всемирного экономического форума в Давосе, пишет The Guardian.
По словам составителей, экстремальное богатство загрязняет политику, усиливает социальное отчуждение и подпитывает климатический кризис. Подписи под обращением поставили также актер и режиссер Марк Руффало, музыкант Брайан Ино, а также кинопродюсер Эбигейл Дисней.
«Горстка глобальных олигархов с экстремальным богатством скупила наши демократии, захватила наши правительства, заткнула рот свободе наших медиа, установила мертвую хватку на технологиях и инновациях, углубила бедность и социальную изоляцию и ускорила разрушение нашей планеты», — говорится в письме.
Опрос, проведенный группой «Патриотические миллионеры», выступающей за повышение налогов для сверхбогатых, показал, что 77% миллионеров из стран G20 считают, что чрезвычайно богатые люди покупают политическое влияние. В опросе участвовали 3900 человек из стран G20, владеющих активами на сумму более 1 млн долларов (за исключением недвижимости). Более 60% из них уверены, что чрезмерное богатство представляет угрозу для демократии. Две трети поддержали повышение налогов для сверхбогатых с целью инвестирования в государственные услуги, и лишь 17% выступили против.
По данным благотворительной организации Oxfam, в прошлом году число миллиардеров в мире достигло рекордной отметки, впервые превысив 3000 человек. Их состояние в 2025 году дошло до рекордных 18,3 трлн долларов, увеличившись на 16%. Темпы роста благосостояния богатейших людей мира утроились по сравнению с 2024 годом.