Анна и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных Москвы в 2025 году. Об этом со ссылкой на данные столичного ЗАГСа сообщает РИА «Новости». В прошлом году именем Михаил были названы 2546 мальчиков, именем Анна — 1927 девочек.
Вторым по популярности именем для мальчика стал Александр — так назвали 2408 детей. В топ-10 также вошли: Лев (1793), Максим (1672), Марк (1515), Иван (1492), Матвей (1351), Артем (1346) и Тимофей (1188).
Для женского рейтинга 2025 год стал переломным: на протяжении почти 15 лет, с 2011 года, первое место занимала София. Теперь это имя опустилось на вторую строчку (1847). В десятку самых популярных имен для девочек также попали Мария (1772), Ева (1541), Василиса (1470), Варвара (1335), Виктория (1322), Александра (1200), Полина (1162) и Алиса (1072).
Среди самых необычных мужских имен были названы: Марс (12), Емельян (9), Фома (7), Харитон (7), Святогор (6), Мефодий (3), Грач (2), Енисей (2), Тор (2), Фрол (1), Ярополк (1). Женских — Океана (8), Емилия (6), Искра (4), Олимпия (3), Лира (2), Евстолия (1), Енисея (1), Лучезара (1), Олимпиада (1).