Rambler&Co и «Афиша» вошли в число лучших работодателей медиабизнеса России

Rambler&Co оказался в рейтинге крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников) России и вошел в топ-5 работодателей категории «Медиа». Холдинг включает в себя такие медиаактивы, как «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер» и ряд других. Среди финалистов категории «Медиа» в рейтинге также онлайн-кинотеатр Okko, «Национальная Медиа Группа», РБК и медиагруппа «Комсомольская правда».