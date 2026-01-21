В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры
Между Касабланкой и Петербургом запустили прямое авиасообщение

Фото: @pulkovo_led

Авиакомпания Royal Air Maroc запустила прямые рейсы между Петербургом и Касабланкой, говорится в телеграм-канале аэропорта Пулково.

Первый самолет из Марокко приземлился в Пулкове 21 января. Рейсы из Петербурга на Boeing 737-800 на 160 пассажиров будут отправляться в 8.05 по понедельникам, средам и субботам. Полет занимает 5 часов 40 минут.

«Касабланка — крупнейший город и важный транспортный хаб Марокко. Благодаря широкой маршрутной сети авиакомпании пассажирам доступны удобные трансферные перелеты в страны Европы, Африки, Северной и Южной Америки», — говорится в сообщение аэропорта.

Недавно стало известно, что спрос на поездки в африканские страны среди россиян за год вырос на 50%.  Среди популярных направлений — Египет, Маврикий, ЮАР и Сейшелы.

