Марго Робби призналась, что стала созависимой с Джейкобом Элорди на съемках «Грозового перевала»

Фото: Lie Still

Австралийская актриса Марго Робби призналась в разговоре с проектом Fandango, что стала созависимой с Джейкобом Элорди во время съемок фильма «Грозовой перевал».

Робби рассказала, что всегда очень привязывается к коллегам, с которыми работает. «Я люблю всех так сильно, и я всегда тот самый человек, который горюет, когда работа заканчивается. Я никогда не хочу, чтобы это заканчивалось», — призналась она.

Актриса добавила, что развила созависимость с Элорди довольно быстро. «В первые пару дней на съемочной площадке он постоянно был где‑то рядом со мной», — припомнила Марго.

Робби отметила, что поведение актера совсем не сочеталось с его персонажем — скрытным одиночкой Хитклиффом. «На самом деле мне пришлось попросить его уйти», — призналась режиссер картины Эмералд Феннелл.

«К третьему дню съемок я начала оглядываться по сторонам, пытаясь понять, где он. Я ожидала, что он будет где‑то рядом, так что думала: где же он? Потому что его не было в углу комнаты, и он не наблюдал за мной. И я была расстроенной, неспокойной. Я чувствовала себя потерянной», — поделилась Робби.

Марго сказала, что не знает, было ли это связано с тем, как она существует как актриса в целом, или с ее процессом вхождения в роль Кэти. «Но мы были очень сфокусированы друг на друге во всем», — вспомнила она.

