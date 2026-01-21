Ремейк «Она написала убийство» поставит режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур

Ремейк сериала «Она написала убийство» поставит режиссер Джейсон Мур, известный по картине «Идеальный голос». Об этом сообщил Deadline.
Главную роль в новом проекте сыграет Джейми Ли Кертис. Фильм выпустит студия Universal по сценарию Лорен Шукер Блум и Ребекки Анджело. Одним из продюсеров ремейка станет Эми Паскаль.
Помимо Паскаль, над лентой будут работать Фил Лорд, Крис Миллер и Адитья Суд. Старший вице-президент по развитию Лекси Барта и директор по развитию производства Жаклин Гарелл будут курировать проект от студии.
Оригинальный сериал «Она написала убийство» выходил с 1984 по 1996 год. Всего у проекта было 12 сезонов, за каждый из них исполнительница главной роли Анджела Лэнсбери получала номинацию на премию «Эмми», но так и не стала лауреаткой.
Шоу создавала Universal Television, а выходило оно в эфире канала CBS. Сериал рассказывал о жизни детективной писательницы Джессики Флетчер, которая осталась одна после смерти мужа и начала много путешествовать, собирать материалы для новых книг и помогать полиции распутывать убийства, которые по стечению обстоятельств происходят именно там, куда она приезжает.