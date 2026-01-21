Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа «Ночное наблюдение» Трейси Сьерры

Американская актриса Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа «Ночное наблюдение» («Nightwatching») Трейси Сьерры. Об этом cообщил Deadline.
Режиссерами проекта выступят Адам Шиндлер и Брайан Нетто, известные по триллеру Netflix «Замри». Сценарий к фильму изначально написали Лора Мосс и Брендан Дж. О’Брайен, а текущую версию доработали Ти Джей Симфель и Дэвид Уайт.
Картина расскажет о матери, которая во время зимней бури обнаруживает в своем доме незнакомца. Обычный вечер превращается в отчаянную борьбу за выживание. Защищая детей, героиня оказывается втянута в пугающую игру. Ей предстоит усомниться не только в личности незваного гостя, но и в его истинных мотивах.
«Ночное наблюдение» описывается как напряженный атмосферный триллер, исследующий тонкую грань между безопасностью и ужасом, а также то, на что готов пойти родитель, когда тьма окружает со всех сторон. Съемки стартуют в конце января.
Дистрибуцией займется Amazon MGM Studios. Ленту создадут Scottt Free Production, Picturestart, а также Brick for Sheep. Продюсерами будут Ридли Скотт, Майкл Прусс, Сэм Ростон, Эрик Фейг, Джессика Свитч, Эмили Виссинк, Кунис и Лиза Стербаков.
За ходом производства со стороны Scott Free будут следить Сэм Ростон и Авиталь Сигел. Исполнительными продюсерами от Fifth Season выступят Грэм Тейлор и Кристофер Слагер, а от Scott Free — Джастин Альварадо Браун.