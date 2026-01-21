Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон

Кадр: Eurimages

Американская актриса Сидни Суини исполнит главную роль в фильме по роману «Обычай страны» (Custom of the Country) Эдит Уортон, написанном в 1913 году. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Режиссером и автором сценария картины стала Джози Рурк, известная по фильму «Мария — королева Шотландии». Проект реализуют студии StudioCanal и Rabbit’s Foot Films при полном финансировании StudioCanal.

В центре истории окажется амбициозная девушка с Среднего Запада Ундина Спрагг, которая на рубеже XIX–XX веков отправляется в Нью‑Йорк, чтобы пробиться в высший свет. Ее образ на экране и воплотит Суини.

По словам Рурк, Ундина — «первозданная опасная женщина», чей образ веками очаровывал, соблазнял и возмущал читателей. Режиссер призналась, что во время работы над адаптацией представляла в этой роли именно Сидни.
Суини выступила не только исполнительницей главной роли, но и продюсером. В продюсерской команде также — Чарльз Финч (Rabbit’s Foot Films) и Элисон Оуэн (Monumental Pictures).

Экранизацию «Обычая страны» в 2020 году задумывала София Коппола. Кинематографистка хотела поставить сериал по мотивам книги, но в 2024 году она сообщила, что больше не занимается этим проектом.

