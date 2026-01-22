Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
В «Лужниках» появился электропричал-шайба

Фото: @DtRoad

В Москве установили новый плавучий причал «Лужники» будущего четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Сейчас на причале проводят подготовительные работы, а после начнут его тестирование. Для пассажиров на причале установлены вендинговые аппараты и медиаэкраны с расписанием, есть  диваны и санузел. 

Конструкция полностью работает от электричества. Электросуда будут заряжаться здесь во время стоянки. «Это уникальная разработка, аналога которой нет в мире», — говорится в сообщении.

«Всего на маршруте будет четыре плавучих причала. Это современные просторные остановки, где можно провести время в ожидании электросудна», — рассказал заместитель мэра Максим Ликсутов.

Четвертый маршрут речного электротранспорта станет следующим звеном в сети, где уже сейчас действуют три: «Киевский — Парк Фили», «ЗИЛ — Печатники» и «Новоспасский — ЗИЛ».  Сам маршрут свяжет «Лужники» с причалом у Киевского вокзала.
 

