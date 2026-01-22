HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

HBO уже работает над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», хотя официально он еще не продлен. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сценарий первой серии написал Джейсон Фач. Энди Мускьетти, режиссер «Оно» и «Оно-2», поставил несколько эпизодов, включая первый. Сейчас он работает над фильмом «Бэтмен: Отвага и смелость».
Премьера сериала состоялась накануне Хэллоуина — 26 октября. Он основан на романе Стивена Кинга «Оно» (1986) и представляет собой приквел к фильмам «Оно» (2017) и «Оно-2» (2019). Шоу рассказывает о событиях, предшествовавших появлению «Клуба неудачников».
Сюжет разворачивается в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до событий первого фильма. Зрителям рассказывают о происхождении пугающего клоуна Пеннивайза и мрачных тайнах города Дерри.
В шоу снялись Билл Скарсгорд, Тейлур Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар. Съемки проекта завершились в августе 2024 года.
Планируется, что сериал получит три сезона, действие которых развернется в разных временных периодах. Вторая часть будет посвящена 1930-м годам, а третья — началу XX века.