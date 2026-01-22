Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению

Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет сына Одина Хеймдалля в экранизации God of War
В «Лужниках» появился электропричал-шайба
Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон
Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа Трейси Сьерры «Ночное наблюдение»
Ремейк «Она написала убийство» поставит режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур
Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд
Анализ на риск сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен в России по ОМС
Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
Фил Коллинз находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем
Сеть автомоек и бургерная возглавили рейтинг лучших работодателей в США
На станции «Комсомольская» появился водомат с бесплатной питьевой водой
В сети появился тизер «Властелинов Вселенной» — нового фильма по мотивам игрушек Mattel
Неизведанные места и советы от ИИ: аналитики назвали туристические тренды 2026 года
Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России
Дав Кэмерон оказывается втянута в страстный роман и историю об убийстве в трейлере «56 дней»
«Алису в Пограничье» закрыли после третьего сезона
Москвичка угнала снегоуборочную машину
Марго Робби призналась, что стала созависимой с Джейкобом Элорди на съемках «Грозового перевала»
Между Касабланкой и Петербургом запустили прямое авиасообщение

Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

В России представители автошкол и эксперты призывают провести реформы в области обучения вождению, пишет «Коммерсант». Об этом они попросили на круглом столе в Общественной палате.

Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева рассказала, что в системе допуска водителей к движению наблюдаются «серьезные проблемы» и  «критическая ситуация». По ее словам, из-за нехватки экзаменаторов кандидаты на получение прав вынуждены месяцами ждать проверки навыков после обучения теории.

Эксперты также говорят о проблеме низкого качества подготовки водителей в автошколах. Они предлагают установить госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена, чтобы простимулировать граждан учиться лучше. Кроме того, ДОСААФ просит ГИБДД сократить сроки пересдачи экзаменов.  Госавтоинспекция ранее уже объявила о планах сократить их с 6 месяцев до 60 дней, пишет «Коммерсант».

Недавно стало известно, что первые беспилотные такси могут появиться в Москве уже в следующем году. По словам Михаила Мишустина, коммерческие компании активно работают над этим. 

