Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci

Накануне финала в Эр-Рияде белорусская теннисистка призналась, что деньги ― не ее главный стимул: «Я просто очень люблю этот спорт. Мне нравится бороться, нравится испытывать себя на пределе. Ну и конечно, когда побеждаешь, думаешь: „О, неплохой чек получился“. Но во время матча это никогда не приходит в голову… Хотя чек действительно неплохой».