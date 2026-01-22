В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу

В этом году в российской столице вновь отметят Новый год по восточному календарю. Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» пройдет с 16 февраля по 1 марта, сообщается на сайте мэрии.
Организаторами праздника станут правительство Москвы при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и посольства Китайской Народной Республики (КНР) в России. Талисманом станет красная огненная лошадка Цзисянма, созданная по мотивам бронзовой статуэтки эпохи династии Восточная Хань.
В столицу приедут более 100 артистов из Пекина и провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Гости представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство, а также проведут мастер-классы.
Главными площадками фестиваля станет Манежная площадь и переход к площади Революции. Там заработает почта, где можно будет написать открытку друзьям или родственникам и отправить ее с помощью «Почты России» в Китай.
В пространстве перехода от Манежной к площади Революции можно будет завязать ленты желаний на стилизованном экспрессе Москва–Пекин. Мероприятия также пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке «Москино», Центральном детском магазине, гастроквартале «Три вокзала. Депо», на территории колеса обозрения «Солнце Москвы», в отеле Soluxe Hotel Moscow и других местах города.
1 февраля также начнется фотоконкурс Китайского культурного центра в Москве. Шесть победителей получат бесплатный тур по Китаю, включающий проживание, питание, авиаперелет, трансфер, культурную программу и не только. Для участия необходимо сделать и прислать фото, связанное с празднованием китайского Нового года в Москве. Прием работ продлится до 6 марта включительно.
Предыдущий фестиваль «Китайский Новый год в Москве» проходил с 28 января по 9 февраля 2025 года. Площадки тогда посетили 1,5 млн человек.
Пока Москва будет встречать весну в китайском стиле, жители Китая отпразднуют Масленицу в российском. С 19 по 22 февраля в столице Поднебесной проведут фестиваль «Московская Масленица в Пекине». Гостей ждут народные гулянья с играми и хороводами, ярмарка, гастрономическая программа, световые шоу и мастер-классы.