Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Фестиваль каш пройдет в Псковской области
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш
Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет Хеймдалля, сына Одина, в экранизации God of War
В «Лужниках» появился электропричал-шайба
Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон
Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа Трейси Сьерры «Ночное наблюдение»
Ремейк «Она написала убийство» поставит режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур
Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд
Анализ на риск сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен в России по ОМС
Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
Фил Коллинз находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем
Сеть автомоек и бургерная возглавили рейтинг лучших работодателей в США

В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу

Фото: Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

В этом году в российской столице вновь отметят Новый год по восточному календарю. Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» пройдет с 16 февраля по 1 марта, сообщается на сайте мэрии.

Организаторами праздника станут правительство Москвы при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и посольства Китайской Народной Республики (КНР) в России. Талисманом станет красная огненная лошадка Цзисянма, созданная по мотивам бронзовой статуэтки эпохи династии Восточная Хань.

В столицу приедут более 100 артистов из Пекина и провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Гости представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство, а также проведут мастер-классы.

Главными площадками фестиваля станет Манежная площадь и переход к площади Революции. Там заработает почта, где можно будет написать открытку друзьям или родственникам и отправить ее с помощью «Почты России» в Китай.

В пространстве перехода от Манежной к площади Революции можно будет завязать ленты желаний на стилизованном экспрессе Москва–Пекин. Мероприятия также пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке «Москино», Центральном детском магазине, гастроквартале «Три вокзала. Депо», на территории колеса обозрения «Солнце Москвы», в отеле Soluxe Hotel Moscow и других местах города.

1 февраля также начнется фотоконкурс Китайского культурного центра в Москве. Шесть победителей получат бесплатный тур по Китаю, включающий проживание, питание, авиаперелет, трансфер, культурную программу и не только. Для участия необходимо сделать и прислать фото, связанное с празднованием китайского Нового года в Москве. Прием работ продлится до 6 марта включительно.

Предыдущий фестиваль «Китайский Новый год в Москве» проходил с 28 января по 9 февраля 2025 года. Площадки тогда посетили 1,5 млн человек. 

Пока Москва будет встречать весну в китайском стиле, жители Китая отпразднуют Масленицу в российском. С 19 по 22 февраля в столице Поднебесной проведут фестиваль «Московская Масленица в Пекине». Гостей ждут народные гулянья с играми и хороводами, ярмарка, гастрономическая программа, световые шоу и мастер-классы.

Расскажите друзьям