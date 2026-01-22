В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу

В пространстве перехода от Манежной к площади Революции можно будет завязать ленты желаний на стилизованном экспрессе Москва–Пекин. Мероприятия также пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке «Москино», Центральном детском магазине, гастроквартале «Три вокзала. Депо», на территории колеса обозрения «Солнце Москвы», в отеле Soluxe Hotel Moscow и других местах города.