Кинопрокатная компания World Pictures поделилась с «Афишей Daily» локализованным трейлером «Нюрнберга». Психологический триллер с Расселлом Кроу и Рами Малеком выходит в российский прокат 19 марта.
Картина основана на книге Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр» («The Nazi and the Psychiatrist»). Действие разворачивается в 1945–1946 годах, во время знаменитого Нюрнбергского процесса над военными преступниками нацистской Германии.
В центре сюжета ― американский психиатр Дуглас Келли, которого сыграет Рами Малек. Герою предстоит понять, могут ли заключенные нацисты предстать перед судом за свои преступления. В процессе врачом овладевает идея понять природу зла, и он заводит тесную дружбу с правой рукой Гитлера Германом Герингом (Расселл Кроу).
Главного обвинителя от США на Нюрнбергском процессе, судью Роберта Джексона, сыграет Майкл Шеннон. В каст также вошли Лео Вудолл, Ричард Э.Грант, Джон Слэттери, Марк О’Брайен, Колин Хэнкс, Лидия Пекэм и Ренн Шмидт.
«Нюрнберг» станет второй режиссерской работой Джеймса Вандербилта, снявшего до этого биографическую драму «Правда» 2015 года с Кейт Бланшетт и Робертом Редфордом. Помимо этого, Вандербилт был сценаристом и продюсером многих фильмов, включая «Зодиак», первую и вторую части «Нового Человека-паука», «Сокровище Амазонки» и «Штурм Белого дома».
Оператором фильма выступил номинант «Оскара» и постановщик Дариуш Вольский («Новости со всех концов света»). Впервые о проекте стало известно в декабре 2023 года.