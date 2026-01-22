Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными

Фото: wikipedia.org

Ежегодный сезонный проект бесплатных пешеходных экскурсий в Астрахани с 2026 года трансформируется в круглогодичный формат. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство экономического развития региона.

«В 2026 году планируется расширить сезонный проект бесплатных пешеходных экскурсий сменой формата на круглогодичные экскурсии, что позволит жителям и гостям региона изучать Астрахань без сезонных перерывов», — рассказали в ведомстве.

В январе первую экскурсию этого года посетили около 300 человек. Вместе с гидом участники отправились на поиски «исчезнувшей стены Белого города», пройдя путь от Кремля по улице Эспланадной. 

Бесплатные городские экскурсии впервые стартовали в Астрахани в 2016 году под названием Free Walking Tours. Они начинались в июне и завершались в октябре. В 2025 году проект получил новое название «Астра ТИЦ: Городские истории». Кроме того, для него запустили новые маршруты.

Недавно в музее Кунстпаласт в Дюссельдорфе вырос спрос на услуги «ворчливого гида». Джозеф Лангелинк (альтер эго художника Карла Брэнди) проводит экскурсии, на которых намеренно оскорбляет посетителей, стыдит их за невежество и ругает за телефоны. Брэнди рассказал, что вдохновлялся жанром стендапа и кабаре.



 

