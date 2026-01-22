Объявлены номинанты «Оскара-2026»
В NASA отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года
Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными
Фестиваль каш пройдет в Псковской области
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»
Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш
Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады
В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет Хеймдалля, сына Одина, в экранизации God of War
В «Лужниках» появился электропричал-шайба
Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон
Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа Трейси Сьерры «Ночное наблюдение»

Посадку в самолет по биометрии запустят 1 июня на рейсах Москва — Санкт-Петербург

Фото: «Аэрофлот»

С 1 июня в России в качестве эксперимента запустят посадку в самолет по биометрии, сообщает РИА «Новости». Пилотными станут рейсы «Аэрофлота» по маршруту Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург (Пулково) и обратно.

Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Пассажиры смогут самостоятельно выбрать способ: пройти контроль по документу или по лицу.

Идентификация будет осуществляться с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Аэрофлот» анонсировал эту программу еще в конце 2025 года. Тогда авиакомпания сообщила, что технология успешно прошла тестирование в аэропорту Пулково совместно со специалистами Центра биометрических технологий.

Расскажите друзьям